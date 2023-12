Compleanno da record a Balvano. Nonna Angela spegne 102 candeline

Giornata di festa ieri a Balvano per un compleanno da record. Nonna Angela Bagnulo ha spento 102 candeline nella casa di riposo “Il Sorriso”, dov’è ospite da alcuni anni. A darle visita i familiari e il Sindaco Ezio Di Carlo, che ha donato alla ultracentenaria dei fiori per i suoi 102 anni. Il bouquet di fiori contiene anche tre rose rosse che vogliono simboleggiare i tre grandi amori della sua vita: il marito Costantino, il suo unico figlio Antonio e le tre nipoti. Ieri tutti si sono stretti attorno a lei per il compleanno da record. Nonna Angela è circondata dall’amore degli operatori della struttura e dei suoi familiari. Nonostante la sua età, tutto sommato sta bene.

Auguri nonna Angela!

Claudio Buono