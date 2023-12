Pala eolica distrutta dal vento a Savoia di Lucania, a pochi metri da una strada rurale

Una pala eolica si è spezzata la scorsa notte in località Piani Mauro, nel territorio di Savoia di Lucania. E per fortuna la stessa, che è situata in un terreno che ospita un parco eolico, non ha causato alcun danno, dal momento che a pochi metri esiste una strada rurale di collegamento ad alcune abitazioni.

Non è la prima volta che sul territorio lucano si spezza una pala eolica. Questa volta, la pala eolica – alta una trentina di metri – è stata distrutta quasi certamente dal vento che ha soffiato forte lungo la strada che da Savoia di Lucania porta al territorio di Satriano di Lucania, verso la Torre.

Claudio Buono