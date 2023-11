Nuova palestra e sistemazione delle aree esterne delle scuole. A Tito domani 30/11 un evento per la presentazione dei progetti

Appuntamento a domani, giovedì 30 novembre, presso la sala convegni della Scuola Primaria “Camilla Ravera” di Tito Scalo

Si continua a lavorare in modo serrato a Tito per la realizzazione di strutture e servizi a disposizione della comunità. È il caso della palestra e delle aree esterne ai plessi scolastici di Tito Scalo. Infatti, è in programma il prossimo giovedì 30 novembre la presentazione dei progetti per la realizzazione dei lavori, finanziati dal PNRR per circa un milione di euro, che interesseranno l’area dei plessi scolastici di Tito Scalo. All’iniziativa, che si terrà alle ore 17:30 presso la sala convegni della Scuola Primaria “Camilla Ravera” di Tito Scalo, saranno presenti il Sindaco Graziano Scavone e il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli”, Pietro Izzi, insieme all’assessore comunale Michele Iummati, Patrizia Berillo (docente responsabile Scuola Primaria”Camilla Ravera”), Enrico Spera (dirigente Ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Potenza), gli architetti Antonella Santarsiero e Giovanna Salvatore (progettiste), l’impresa esecutrice con il rappresentante Tommaso Genovese, Claudia Datena (Dirigente Ufficio Scolastico Regionale) e Michele Casino, assessore regionale alla Formazione. L’iniziativa sarà moderata da Fabio Laurino, assessore comunale.

“È importante – ha sottolineato il Sindaco di Tito Graziano Scavone – completare la dotazione delle infrastrutture a servizio dei plessi scolastici di Tito Scalo. La realizzazione della palestra, unitamente al progetto di sistemazione dell’area esterna alla scuola, consentirà alla comunità scolastica di godere di un’offerta completa per lo svolgimento dell’attività motoria sin dalla tenera età e di fruire di spazi esterni adeguati all’esigenza di svolgimento di attività all’aperto oltre a consentire un utilizzo di tipo extrascolastico delle stesse infrastrutture sportive”. “Gli interventi – ha concluso il Sindaco Scavone – si aggiungono al quadro delle diverse iniziative già messe in campo dall’amministrazione comunale per riqualificare l’area dello scalo ferroviario, che in questi anni ha elevato la connotazione di centro urbano”.