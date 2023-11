Festival Artisti del Gusto, al pizzaiolo lucano Giuseppe Lapolla assegnato il prestigioso Arcimboldo d’Oro

Presso l’incantevole Villa Diamante nel quartiere Posillipo a Napoli, si è tenuta la quinta edizione del salotto enogastronomico “Festival Artisti del Gusto”. A essere premiato è stato un professionista e pizzaiolo lucano, di Savoia di Lucania. Si tratta di Giuseppe Lapolla, che lavora in Sardegna. Ha ricevuto il prestigioso premio “Arcimboldo d’Oro”. Lapolla da 18anni affianca Serafino Berlini nella sua omonima e rinnovata pizzeria Da Serafino in Sardegna a Cannigione, in provincia di Sassari. La giuria ha assegnato il premio a Lapolla dopo una serie di valutazioni da parte di esperti di comunicazione e dell’ambiente enogastronomico. Diversi i premiati, scelti per essere i custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la propria storia, comunicare la cultura del loro territorio guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze con unicità. Premiati, come Lapolla, anche per la carriera e riconoscimenti personali, per le eccellenze e le materie prime pregiate proposte ogni giorno in pizzeria e soprattutto per unire la vecchia e la nuova generazione della pizza.

Il salviano Giuseppe Lapolla, che non dimentica mai le sue origini, ha collezionato podi e medaglie, ha conquistato ben quattro volte il titolo di campione del mondo (campione del mondo 2013, sezione pizza freestyle, campione del mondo 2014 sezione pizza piccante, campione del mondo 2015 sezione pizza senza glutine e campione del mondo 2016 sezione pizza in teglia). Tra gli importanti riconoscimenti che si aggiungono all’ultimo ottenuto a Napoli, anche la medaglia di bronzo nella competizione mondiale Pizza World Games del 2015 a Las Vegas.

