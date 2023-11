Prestigioso riconoscimento alla lucana Angela Ramundo, storica rappresentante della sartorialità artigiana

Angela Ramundo, storica rappresentante della sartorialità artigiana materana di qualità, con bottega nei Sassi, ha vinto il secondo premio del prestigioso concorso internazionale di Crafthub. Ramunno dal 1973 si occupa di creazioni all’uncinetto e in pizzo. Oltre alla vendita organizza anche eventi come Filocaffè e Festa del Cappello. il primo è un appuntamento pomeridiano con donne che preparano tè e caffè all’uncinetto. Quest’ultimo è un evento annuale che espone cappelli fatti a mano di tutti i tipi.

Congratulazioni e soddisfazione sono state espresse da Rosa Gentile, presidente Confartigianato Matera. “Il sistema moda – sottolinea – non è solo grandi firme, ma è anche una vasta rete di piccoli artigiani, che dal disegno al taglio realizzano capi unici come quelli creati da Ramundo a Matera. La sartoria artigianale nonostante, o forse grazie alla crisi, è un settore ancora vivace, e la sarta è una professione “a tutto tondo” riscoperta da giovani e meno giovani che voglio distinguersi. La sartoria artigiana – aggiunge– è culla dell’alta moda italiana e il segreto del suo successo. Ma negli ultimi vent’anni è stata abbandonata a se stessa, sacrificata sull’altare della moda di massa e delle griffe. Per fortuna la globalizzazione, la massificazione e l’omologazione hanno scatenato un fenomeno di pari forza ma opposto: la voglia di personalizzazione, originalità, qualità e buon gusto. E tutto questo è successo appena in tempo prima che “maestri e maestre” italiani sparissero per raggiunti limiti di età e, con loro, il patrimonio di competenze, conoscenze e cultura unici al mondo”.”. “La ricetta vincente testimoniata da Angela e dal suo successo –continua Gentile – è dunque presentarsi sul mercato con creatività e qualità. Lo spazio c’è. Oggi sappiamo che tra le professioni più richieste ci sono quelle di sarta modellista, professionalità importanti in cui la disponibilità è ancora superiore all’offerta”.

Nelle regioni del Sud sono complessivamente 7.468 le ditte artigiane di abbigliamento tessile e in pelle. Secondo la “mappa” di Confartigianato al primo posto c’è la Puglia (1.751 abbigliamento e 293 pelle), seguita da Campania (1.711, 553), Sicilia (768, 134), Abruzzo (707, 324), Calabria (495, 54), Sardegna (307, 76) Basilicata (183, 10) e Molise (90, 11).

Ad aprile scorso a Matera (Museo ex Ospedale San Rocco) si è tenuta la mostra “Craft Hub, Investigating craft practices across Europe”, vetrina delle eccellenze artigianali europee e l’evoluzione delle tecniche. Una mostra itinerante tra Matera e Oslo attraverso l’Europa. All’interno di essa, 45 prodotti artigianali di eccellenza, realizzati sia da artigiani esperti che da giovani maker, selezionati da una giuria internazionale.