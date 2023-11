A Tito il nuovo Centro Cottura della Mensa Scolastica. 400 pasti al giorno per 3 plessi scolastici, domani l’inaugurazione

Continua con grande impegno e attenzione l’attività dell’amministrazione comunale di Tito nel settore scolastico. Infatti il 4 novembre, alle ore 17, verrà inaugurato il nuovo Centro Cottura della Mensa Scolastica dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” in via San Vito. Si tratta di un progetto innovativo messo in campo dall’amministrazione guidata dal sindaco Graziano Scavone che coglie le opportunità del PNRR per ampliare gli spazi e le attrezzature della mensa scolastica offrendo ambienti di lavoro maggiormente adeguati per erogare servizi scolastici di qualità. Nel nuovo centro cottura di Tito, esteso su una superficie di 350 metri quadrati, continueranno ad essere preparati 400 pasti al giorno da distribuire nei tre plessi scolastici del territorio. Il nuovo centro cottura sostituisce il precedente ubicato nella scuola dell’infanzia di Tito Scalo ed è totalmente di nuova generazione e del tutto innovativo. All’open day, insieme al Sindaco Scavone e al Dirigente Scolastico Pietro Izzi, parteciperanno l’assessore all’Istruzione Fabio Laurino, Tiziana Piccinino (consulente AmbroAlimenta), Canio Cufino (dirigente medico Sian Potenza), Gianluca D’Andrea (Presidente Ordine Tencologi Alimentari Basilicata), Tonia Penna (commissione comunale mensa) e l’Ing. Michele Restaino (progettista).

“Il nuovo centro cottura è il risultato di un percorso iniziato nel 2014 di miglioramento del servizio di refezione scolastica”, dichiara Fabio Laurino, assessore all’Istruzione, che aggiunge: “oltre a interventi di digitalizzazione del servizio tramite un’app che consente ai genitori di effettuare iscrizioni, pagamenti e disdire i pasti in caso di assenza dei propri figli, abbiamo incrementato i controlli sulla qualità dello stesso e, soprattutto, sui prodotti somministrati verificandone, mensilmente, la conformità con quanto previsto dal capitolato di appalto. Inoltre è stata istituita la commissione mensa che vede coinvolti amministrazione, genitori, docenti e rappresentanti dell’impresa appaltatrice nel monitoraggio continuo del servizio e nel confronto circa le criticità e le migliorie da apportare allo stesso. Tutto questo ci ha permesso, nell’ultimo anno, di ottenere anche la qualifica di mensa bio da parte del Ministero delle Politiche agricole. Qualifica che, grazie a un contributo economico ministeriale, ci consente di avviare un progetto di educazione alimentare nelle prossime settimane e di garantire, in misura proporzionale al contributo ottenuto, pasti gratuiti agli utenti del servizio”.

Durante l’iniziativa ci sarà modo di degustare le pietanze del menù scolastico curato da Ri.Ca Srl e Cilento Mense Srl. Seguirà un laboratorio ludico-educativo sulla base di elementi alimentari a cura dell’associazione “L’arcobaleno dei bambini”. Si discuterà, durante la giornata, dell’importanza di una corretta nutrizione in età scolastica.

L’investimento complessivo è di 460mila €, di cui 345mila € di finanziamento ministeriale e 115mila € di risorse di bilancio comunale.