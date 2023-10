I Camminatori Amatoriali Satrianesi compiono due anni. “Ci siamo riappropriati delle nostre radici e della nostra bellezza”

“Era l’ultima domenica di ottobre del 2021 quando, con un semplice “passa parola”, ci ritrovammo per la prima camminata di gruppo. Da quel giorno non ci siamo più fermati e per almeno due domeniche al mese, ci siamo ritrovati”. Si apre così l’intervento dei Camminatori Amatoriali Satrianesi, un gruppo di amici, che da due anni ha iniziato questa attività girando sui territori e facendo bellissime esperienze nella natura e negli abitati. Sempre più numerosi a camminare in lungo e in largo il territorio, hanno scoperto e riscoperto vecchi sentieri e tratturi da troppo tempo non camminati e, dicono, “ci siamo “riappropriati” delle nostre radici e della nostra bellezza. Abbiamo conosciuto posti nuovi del sud del Paese. Abbiamo ideato e creato nuovi cammini e condividendo con l’amministrazione comunale la bontà del progetto, abbiamo contribuito ad arricchire l’offerta turistica del nostro paese. Abbiamo riscoperto il piacere di stare insieme, di condividere passione e sensibilità e di fortificare il senso di appartenenza. Camminatori Amatoriali Satrianesi non è né un’associazione né un gruppo ma è la condivisione di una passione e l’amore per la propria terra. Il cammino continua”.