Ladri in azione al cimitero di Balvano. Sfondato il vetro di un auto e rubata una borsa con portafoglio

Ladri in azione questa mattina a Balvano. Un colpo è stato messo a segno al cimitero, dove una persona di era recata per salutare i suoi cari. Parcheggiata l’auto nell’area destinata ai parcheggi, dopo la visita, al ritorno la proprietaria dell’auto si è accorta di un vetro in frantumi e ha subito pensato al gesto dei ladri. Tanto che all’interno non ha trovato la borsa contenente un borsello con alcune decine di euro e tutti i documenti. Immediatamente la proprietaria, una donna del posto, ha allertato i Carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi del caso e per accogliere la denuncia della donna. Al vaglio dei Carabinieri anche anche le telecamere di sorveglianza che sono sparse sul territorio. Un identico furto è stato messo a segno a Vietri di Potenza lo scorso 8 ottobre, sempre di domenica e sempre con le stesse modalità.

Claudio Buono