Al Don Bosco domani “Occhio Pinocchio”, il musical degli alunni della Scuola Canossiana di Potenza per ricordare Marisol Lavanga

Andra in scena presso il teatro Don Bosco del rione Verderuolo a Potenza, il prossimo lunedì 30 ottobre con inizio alle ore 17.30, il musical Occhio Pinocchio, evento organizzato dalla scuola primaria Canossiana in collaborazione con la fondazione ETS Marisol Lavanga. Il musical sarà interamente interpretato dagli alunni della scuola ed è rivolto essenzialmente ai ragazzi e a tutti gli adulti che vogliono sentirsi ragazzi. Lo spettacolo di beneficenza servirà a raccogliere fondi da destinare alla fondazione, la serata sarà anche l’occasione per presentare alla città la Fondazione ETS che è stata costituita ufficialmente dal notaio lo scorso 16 giugno, data di nascita della nostra Marisol.

Sono disponibili ancora pochi posti, chi è interessato a dare un contributo per assistere al musical potrà farlo recandosi direttamente presso il Teatro Don Bosco.