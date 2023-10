Oscar della Chirurgia. Negli Stati Uniti un importante premio per due medici lucani

Conferito al neurochirurgo materano Nicola Montemurro e al chirurgo otorinolaringoiatra potentino Italo Cantore, al Convention and Exhibition Center di Boston, il titolo di Fellow of the American College of Surgeons (FACS) dall’omonima società scientifica “The American College of Surgeons”, ovvero la Società di Chirurgia Americana.

Ogni anno il titolo viene conferito ad un numero ristretto per nazione (quest’anno 1674 nuovi Fellows da 74 nazioni in tutto il mondo), dopo attenta valutazione del proprio curriculum scientifico, di pratica clinica e dopo aver superato una valutazione approfondita coerente con gli standard del College of Surgeons per quanto riguarda la pratica chirurgica, l’istruzione, la formazione, la competenza e la condotta etica del medico chirurgico.

Si tratta di un importante riconoscimento professionale per i chirurghi americani, ma anche di tutto il mondo.

The American College of Surgeons è un’associazione scientifica ed educativa di chirurghi fondata nel 1913 per migliorare la qualità delle cure per il paziente chirurgico stabilendo standard elevati per la formazione e la pratica chirurgica.

The American College of Surgeons conta attualmente oltre 79.000 Fellows, rendendola di fatto la più grande organizzazione di chirurghi al mondo.

Fonte: TRM