Moto Club della Polizia di Stato, istituita la delegazione di Potenza

E’ stata istituita la sede territoriale del Moto Club della Polizia di Stato – delegazione di Potenza. II Moto Club della Polizia di Stato si pone l’obiettivo di rafforzare lo spirito di corpo tra appartenenti alla Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, di promuovere l’immagine della Polizia di Stato accogliendo tutti coloro che ritengono che la pratica del motociclismo in forma collettiva possa accrescere la positiva idea dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza su disponibilità e sensibilità all’aspetto sociale, nonché di organizzare eventi motociclistici, di carattere socio-turistico e ricreativo, orientati alla raccolta di fondi da destinare al Piano di Assistenza della Polizia di Stato “Marco Valerio” ovvero all’assistenza a soggetti o strutture private con comprovato bisogno. Con tali presupposti, nel 2011 ha acquisito l’ambita veste ufficiale, a sigillo del suo impegno nel sociale e nell alimentare il sentimento di unione e spirito di Corpo tra gli operatori della Polizia di Stato, potendosi più volte fregiare del patrocinio del Sig. Ministro dell’Interno e del Sig. Capo della Polizia. Oltre alle iniziative sopra menzionate, fra le varie attività promosse ed organizzate per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali e solidaristiche nelle tematiche della legalità e della sicurezza in genere, vi è anche quella finalizzata all’educazione stradale con la quale si propone il compito di contribuire sia alla crescita di tutti gli utenti della strada, pedoni compresi, che di coloro che utilizzano il veicolo di locomozione (biciletta) sottolineando che è l’uomo che sapientemente domina il mezzo e non già il contrario allo scopo anche di far apprendere i comportamenti più elementari da tenere su strada rafforzando, nel contempo, la conoscenza delle regole basilari per evitare situazioni pericolose.