Il grande wrestling ritorna in Basilicata. Appuntamento a Vaglio Basilicata il 15 ottobre

È tutto pronto per il gran debutto della Asd Premium Championship Wrestling. “Premium Cup”, primissimo show di wrestling della neonata associazione di wrestling lucana, è alle porte. Come si potrà facilmente intuire dalla denominazione dell’evento, durante il primo spettacolo la PCW metterà in palio un trofeo (la Premium Cup, appunto), che sarà conteso in un torneo ad eliminazione diretta tra 8 partecipanti di altissimo profilo, tutti con numerose esperienze internazionali nel proprio curriculum. Ad arricchire ancora di più il cartellone dell’evento, inoltre, ci sarà un ulteriore incontro, al di fuori del torneo, a fungere da ciliegina sulla torta della serata, per un totale di 8 match previsti.

Ma andiamo con ordine illustrando gli 8 partecipanti del torneo che assegnerà la prestigiosa Premium Cup.

Il belga MBM è un pro wrestler in ascesa nel panorama europeo. Ha calcato i ring di prestigiose compagnie belghe, tedesche e statunitensi. Proveniente da Pagani (SA), Sebastian De Witt è un pro wrestler che si sta rendendo protagonista nella scena italiana e non solo. Tra le sue maggiori esperienze, la sua escursione in Giappone dove ha lottato in federazioni di un certo prestigio.

Proveniente da Roma, Flavio Augusto è uno dei migliori pro wrestler italiani e vanta numerose esperienze all’estero. Allenato dalla leggenda americana – nonché WWE Hall of Famer – Harley Race, Flavio Augusto ha calcato i migliori ring d’Italia, Stati Uniti, Malta, Germania, Danimarca, Spagna e Belgio. Proveniente da Milano, Lupo è un veterano del wrestling italiano. In attività dal 2005, ha calcato i ring di paesi come: Italia, Francia, Svizzera e Germania.

Proveniente dalla McKinley Highschool, Flowey Queen è un nome ben noto ai ring italiani e non solo, cui non manca l’esperienza internazionale, poiché ha calcato i ring di queste nazioni: Italia, Spagna, Regno Unito e Danimarca. Proveniente da Roma, allenato dal WWE Hall of Famer Harley Race, Karim Brigante è un pro wrestler italiano di caratura internazionale. Infatti, ha calcato i ring di nazioni come: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Grecia, Germania, Malta, Spagna, Romania e Svezia. È arrivato ad apparire a NWA 70 e sul WWE Network.

Proveniente dalla Francia, Aigle Blanc è un pro wrestler in ascesa nel panorama mondiale del pro wrestling. Ha calcato i ring delle migliori promotion europee, oltre ad essersi esibito in Messico e Giappone. Proveniente dal Belgio, Mike D Vecchio è un pro wrestler in ascesa nel panorama europeo. Infatti, ha calcato i ring di promotion importanti in Germania e Belgio.

Inoltre, la leggenda del pro wrestling britannico James Mason ha accettato la sfida lanciata dal “Brigante Lucano” Rocky Laurita. Da una parte l’esperienza trentennale di James Mason, atleta apparso nella federazione numero 1 al mondo, la WWE, oltre ad essere stato tra i trainer della stessa sigla americana, dall’altra la voglia di battersi con i migliori del paladino lucano Rocky Laurita in un match bonus, al di fuori del torneo, che promette senz’altro scintille.

L’appuntamento è fissato per domenica 15 ottobre, alle 19:00 (apertura dei cancelli alle ore 18:30), al “Moonlight Disco” di Vaglio Basilicata per uno spettacolo che non mancherà di appassionare giovani, adulti e famiglie.