Potenza, ambulante abusivo scoperto dalla Polizia Locale davanti al ‘San Carlo’

Il nucleo ‘Commerciale e amministrativo’ della Polizia locale, coordinato dal capitano Michele Bollettino, sotto la supervisione del comandante vicario, il maggiore Vincenzo Manzo, con il supporto degli operatori della Viabilità, ha condotto in mattina un’operazione contro il commercio ambulante abusivo. A seguito di diverse segnalazioni, anche di persone con disabilità che manifestavano difficoltà nell’accesso all’ospedale San Carlo, personale della Polizia locale si è recato sul posto e, nei pressi dell’ingresso principale del nosocomio, ha verificato la presenza di un venditore ambulante, che aveva esposto merce in corrispondenza dell’accesso alla struttura. Si è proceduto così alla confisca di oltre cento oggetti, per i quali si procederà alla distruzione.