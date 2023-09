In Basilicata al via il tour di 15 ragazzi romeni tra le bellezze dei vari territori

E’ cominciato oggi a Pietrapertosa e Castelmezzano il tour di 15 ragazzi romeni, provenienti da Ploiesti, accompagnati da 5 professori che saranno in Basilicata sino al 3 ottobre prossimo. Tra le tappe: Campomaggiore (la Città dell’Utopia), Pietragalla (I Palmenti), Sasso Castalda, Maratea, per concludersi a Matera. Curiosità e stupore da parte dei giovani studenti per il primo impatto con Pietrapertosa e le Dolomiti Lucane. L’iniziativa di promozione turistica e culturale è organizzata dall’Associazione Lucani nei Balcani con il supporto tecnico-operativo di Palazzo Italia Bucarest, dove da alcuni anni è attivo un “Desk” dedicato alla Basilicata per il turismo e l’imprenditoria. Un’iniziativa che fa seguito al protocollo di gemellaggio, scambio culturale e di promozione-cooperazione economica firmato a fine aprile scorso ad Acerenza tra il sindaco Fernando Scattone e i colleghi della Romania (Associazione Comuni Prahva, 92 comuni). Giovanni Baldantoni (Palazzo Italia Bucarest) – che ha curato gli aspetti organizzativi del tour – sottolinea che il turismo giovanile e scolastico è solo uno dei target a cui si guarda con attenzione per accrescere i flussi turistici dai Balcani, in generale dai Paesi dell’Est Europa. Vogliamo sperimentare – aggiunge – la destinazione Basilicata per le giovani generazioni che possono diventare i testimonial presso i propri amici, le famiglie della scelta della Basilicata come opportunità di viaggio in Italia. Palazzo Italia Bucarest da tempo si occupa inoltre delle iniziative di Erasmus e di stage di studenti e laureati lucani (e italiani) in Romania e di favorire l’attività di liberi professionisti nei Paesi Balcanici dove le richieste sono in crescita. Inoltre con il turismo ci sono opportunità di scambi economici tra comuni lucani di diverse aree e una delle aree della Romania (Ploiesti-Prahva) – afferma – tra quelle a più alta crescita agricola e manifatturiera, dove già opera un numero significativo delle 30 mila imprese italiane. Registriamo – dice Baldantoni – un buon livello di impegno dei Comuni che hanno risposto positivamente alla nostra richiesta di accoglienza dei ragazzi in visita. Il “Desk Basilicata” a Palazzo Italia è attivo da anni per fornire assistenza e consulenza ad imprenditori ed amministratori locali e favorire l’import-export. Con questa semplice iniziativa si vuole dimostrare quante possibilità ci sono nell’utilizzo del “Desk Basilicata”.