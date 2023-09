A Potenza arriva “La Bottega degli Angeli”: Caritas in campo con una nuova metodologia di accompagnamento verso l’inclusione

Lunedì 2 ottobre alle ore 18.00 in via Racioppi 10 negli spazi del Centro Logistico Eccedenze a Potenza, nell’ambito del progetto Magazzini Sociali Solidarietà Circolare, la Caritas diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, in collaborazione con l’associazione “Io Potentino onlus”, inaugurerà “La Bottega degli Angeli”, la prima nella città capoluogo. Con la preziosa collaborazione della Parrocchia S. Giuseppe e della BCC di Basilicata, sarà inaugurato un luogo ideato per sperimentare una diversa metodologia di accompagnamento verso l’inclusione mediante nuove forme di sostegno alimentare. Una vera e propria alleanza territoriale che vede coinvolte ulteriori realtà già attive sul territorio a servizio della comunità.