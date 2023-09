“Misteri al Castello”, domani 23 settembre a Lauranzana un racconto visivo fantastico con proiezioni digitali e musica

“Misteri al Castello” di Laurenzana. Questo il titolo del nuovo appuntamento che vedrà coinvolta la cittadina della Val Camastra il prossimo 23 settembre 2023 alle ore 20:00. L’appuntamento va da sé è all’interno del prestigioso castello feudale che domina il borgo medievale. A farla da padrone, nell’evento fortemente voluto dal Comune di Laurenzana, dalla Pro Loco “Universitas Laurentianae” e dal Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra, saranno le storie, i racconti e le leggende della tradizione. Un progetto importante di animazione virtuale e digitale quello che l’amministrazione comunale ha messo in campo con la determinazione di area tecnica DSG N° 00078/2023 dello scorso 4 aprile avente come oggetto un intervento in materia di cultura, ambiente animazione, turismo e comunicazione locale che non a caso vede protagonista il maniero laurenzanese. Un evento che vuole coniugare insieme l’amore con l’arte e quello per la storia che, oltre ad avere come scenario il castello, avrà come base della narrazione la storia proprio del paese nell’ottica di fungere da attrattore ed intrattenitore culturale con performance che hanno la pretesa di essere periodiche e per tutto il periodo dell’anno. Un racconto visivo fantastico che vedrà al centro della rappresentazione una serie di proiezioni digitali e l’intrattenimento musicale di Aruana. Il taglio del nastro sarà preceduto da un buffet inaugurale a cura dell’amministrazione comunale.