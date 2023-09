Botte e maltrattamenti alla madre per estorcerle denaro. Arrestato dai Carabinieri un 23enne a Matera

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Matera hanno tratto in arresto un 23enne del posto, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione nei confronti della madre. Al culmine dell’ennesimo episodio di violenza, verificatosi nella mattinata di qualche giorno fa, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti a seguito della richiesta d‘aiuto effettuata dalla madre del ragazzo al “112”, e constatavano che la donna mostrava evidenti segni di lesioni alle gambe e al volto, per le quali veniva condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Matera e medicata con prognosi di giorni 10.

Le immediate indagini consentivano di accertare che il 23enne, da circa due anni, pretendeva elargizioni giornaliere di soldi dalla madre, e quando gli venivano negate inveiva verbalmente e fisicamente nei suoi confronti. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare eseguita contestualmente all’intervento, i militari rinvenivano e sottoponevano a sequestro amministrativo anche gr. 0,60 di sostanza stupefacente del tipo eroina, detenuta dal ragazzo per uso personale, circostanza che gli è costata anche la segnalazione in Prefettura.

Raccolti tutti questi elementi ed al termine delle formalità di rito, l’arrestato, da considerarsi comunque innocente fino ad eventuale sentenza di condanna, su disposizione della Procura di Matera è stato associato presso una comunità terapeutica presente nella Città dei Sassi.