La storia di un’azienda del Potentino coltiva la camomilla e produce due distillati biologici: un liquore e un gin

L’imprenditore agricolo di Laurenzana coltiva il prezioso fiore per ricavarne due prodotti biologici: l’Oro di zio Giò e il gin Marchetta

Giovanni Marchetta, giovane imprenditore di Laurenzana, coltiva la camomilla e produce due distillati biologici: il liquore “L’Oro di zio Giò” e “Il gin Marchetta”. Il liquore, realizzato in infuso biologico, è caratterizzato da una base alcolica a cui vengono aggiunti fiori di camomilla. Fresco al palato, ottimo a fine pasto, è distensivo e digestivo con una gradazione alcolica di appena 25 gradi. Il gin Marchetta, assoluta novità, può essere consumato liscio o miscelato in un cocktail, perfetto per un aperitivo o un rilassante dopo cena. Giovanni Marchetta è riuscito a realizzare un innovativo progetto imprenditoriale riscoprendo tecniche e metodi dell’agricoltura tradizionale.

Ascolta la sua testimonianza nel podcast. Clicca qui –> Giovanni Marchetta: con la camomilla ci faccio gin e liquore • Basilicata in Podcast (spotify.com)