Bella saluta il Maresciallo De Paduanis. Si trasferisce dopo 5 anni: al suo posto il Maresciallo Gerardo Rocco

In Municipio a Bella, alla presenza del Tenente Costantino Cuciniello della Compagnia di Melfi, del Maresciallo Gerardo Rocco e degli Appuntati scelti Gennaro Zeverino e Roberto Marino del locale Comando Stazione Carabinieri, il Sindaco Leonardo Sabato e l’amministrazione comunale hanno salutato il Maresciallo Andrea De Paduanis, che dopo cinque anni lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Bella. “Il Maresciallo De Paduanis – ha dichiarato il sindaco Sabato – nei suoi cinque anni di servizio nella nostra comunità, seppur giovanissimo e per la prima volta al Comando di una Stazione Carabinieri, si è saputo fare apprezzare per la professionalità e grande spirito di abnegazione con cui ha portato avanti il suo impegno a servizio della nostra comunità. È stato un punto di riferimento per le istituzioni, associazioni e per tutti i cittadini non solo in virtù delle sue riconosciute qualità professionali, ma anche per la disponibilità umana all’ascolto. La collaborazione con l’amministrazione comunale è sempre stata fattiva e improntata allo spirito di servizio nell’interesse della collettività”.

Durante la cerimonia in Municipio, il Sindaco ha consegnato a De Paduanis una targa, in segno di stima e gratitudine per il lavoro svolto. “Auguriamo al Maresciallo De Paduanis – ha concluso il Sindaco – di di proseguire con successo nella carriera che lo attende dell’Arma e che, siamo certi, sarà ricca di soddisfazioni. Il nostro sentito ringraziamento va anche a tutti i militari dell’Arma della locale Stazione per l’impegno e il lavoro quotidiano svolto a servizio della nostra comunità e l’augurio di buon lavoro al Maresciallo Gerardo Rocco per il Comando della Stazione”.

redazione