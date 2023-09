Una giovane ballerina potentina tra le danzatrici di Milano OnDance 2023 ideata da Roberto Bolle

“Una notizia che salutiamo con soddisfazione e anche un po’ di orgoglio quella che ha visto protagonista la giovanissima ballerina potentina Laura Iuele, inserita tra le danzatrici che hanno superato l’audizione on line per il workshop inserito nell’evento ‘Milano OnDance 2023’, iniziativa ideata e diretta da Roberto Bolle”. Questa la dichiarazione del Sindaco di Potenza Mario Guarente all’indomani dell’ammissione della virtuosa tersicorea del capoluogo lucano tra i 30 aspiranti ballerini, nella manifestazione che si è svolta al Teatro Carcano di Milano e che ha coinvolto personalità di spicco della danza italiana e mondiale. Laura Iuele potrà così ambire a essere selezionata tra i 10 migliori talenti che concorreranno per l’assegnazione di due borse di studio. “Grazie a lei, – ha concluso il Sindaco – alla sua famiglia, e a quanti le hanno consentito di raggiungere questo prestigioso risultato, per ottenere il quale ha potuto contare sulla professionalità della scuola Loncar, quella che ha formato anche il primo ballerino della Scala di Milano Claudio Coviello, e di diverse strutture italiane ed europee”.