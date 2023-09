Beyond The Wall Basilicata, l’iniziativa di due giovani che hanno girato tutti i Comuni lucani a bordo di un’auto elettrica

Beyond The Wall Basilicata è un progetto nato dall’idea di promuovere e far conoscere la Basilicata, una regione ricca di storia, cultura e bellezze naturali, ma spesso poco conosciuta. Ad agosto 2022, Antonio Marra (ideatore del progetto) e Letizia Centomani (copywriter e videomaker), del progetto, hanno girato a bordo di una Fiat 500 100% elettrica tutti e 131 i comuni della Basilicata. In ogni comune hanno fatto una diretta sulla loro pagina Facebook dove intervistavano i sindaci, le amministrazioni o le persone del posto. Hanno raccolto testimonianze, racconti, curiosità e informazioni utili per far conoscere la Basilicata a un pubblico più ampio.

Il progetto ha riscosso un grande successo, raggiungendo oltre 200.000 persone su Facebook. Hanno ricevuto numerosi messaggi di apprezzamento da parte dei cittadini lucani e non, specialmente dall’estero, che hanno apprezzato l’iniziativa di far conoscere la loro terra.

“Siamo convinti che la Basilicata sia una regione con un enorme potenziale turistico, ma che spesso non viene valorizzata come merita”, afferma Antonio Marra. “Con Beyond The Wall Basilicata abbiamo voluto dare un contributo a promuovere la nostra terra e a farla conoscere a un pubblico più vasto”.

“Siamo felicissimi del successo che ha riscosso il nostro progetto”, aggiunge Letizia Centomani. “Ci auguriamo che possa essere un’occasione per far conoscere la Basilicata a un pubblico più vasto e per promuovere un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.