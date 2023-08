Al via il Festival del Mandolino 2023. Da domani 20 agosto tappe da Satriano di Lucania a Vietri di Potenza e fino a Napoli

Con l’esibizione del duo Aritmetrie presso l’Anfiteatro Porticelle di Satriano di Lucania il prossimo 20 agosto (ore 21:00), si apre l’edizione 2023 del Festival del Mandolino. Sei imperdibili appuntamenti, sotto la direzione artistica del Maestro Mauro Squillante, per far conoscere ed apprezzare la versatilità di uno strumento unico della nostra tradizione, il mandolino, attraverso una rassegna itinerante che varca i confini regionali per concludersi nella sua patria a Napoli. Un variegato programma musicale che spazierà dalla musica colta a quelle per film, dalla bossa nova alla tradizione napoletana fino al tributo al più grande cantautore italiano, Fabrizio De André. Il Festival del Mandolino è organizzato dalla rete “Musica a plettro”, composta dal Centro Permanente per l’Educazione Musicale “D. Manfredi”, da Labirinto Visivo Aps e dal Centro Studi Politeia, col sostegno della Regione Basilicata e col prezioso patrocinio dei comuni di Satriano di Lucania, Rionero in Vulture, Avigliano, Vietri di Potenza e Grottole.

Il secondo appuntamento si terrà presso l’Ex Carcere Borbonico di Rionero in Vulture il 22 agosto (ore 21:00), con il concerto “Cinemandolin” dell’Orchestra a Plettro “D. Manfredi” di Avigliano diretta dal M° Rocco Mentissi e la partecipazione straordinaria del soprano Maria Cristina Mecca. L’evento è realizzato in collaborazione con l’ArcheoClub del Vulture. Seguirà il 23 agosto presso il cortile del Castello di Lagopesole (ore 21:00) un tributo a Fabrizio De André, “Il suonatore Faber”, realizzato dai musicisti Michele Ascolese – suo storico chitarrista -, Mimmo Epifani e dai Mandol’in Progress.

Il 24 agosto (ore 21:00) a Vietri di Potenza, in collaborazione con la Pro Loco locale, si terrà il concerto de “L’Arshelichrysum Duo” presso il suggestivo Convento dei Cappuccini. A Grottole, patria del compositore settecentesco Carlo Cecere, il 26 agosto (ore 21:00) si esibirà l’Ensemble Baroque Lumina in “A Corde Pizzicate” presso Largo C. Cecere. L’evento conclusivo del Festival si terrà il 27 agosto (ore 21:00) nella Casa del Mandolino in Piazza Museo Filangieri a Napoli, con un concerto a cura dell’Accademia Mandolinistica Napoletana intitolato “Napoli 1773”. Il Festival del Mandolino vedrà una sessione parallela di alta formazione aperta a tutti fino al 27 agosto ad Avigliano, con masterclass curate dai musicisti Mauro Squillante, Michele Ascolese e Mimmo Epifani. Per maggiori informazioni sui corsi è possibile scrivere a info@festivaldelmandolino.it.

Di seguito il programma: