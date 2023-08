Rapina in banca a Balvano. Malviventi minacciano con un coltello dipendente e poi portano via 25mila euro

Rapina in banca a Balvano, con i malviventi che hanno colpito all’interno di un istituto bancario. Tutto è successo alle ore 13:15, quando all’interno della filiale Monte dei Paschi di Siena, in via San Sebastiano, c’era l’unico dipendente che lavorava all’interno. Uno dei due è riuscito a entrare dalla porta principale e poi ad aprire una porta di emergenza. Una volta all’interno, hanno minacciato con un coltello il dipendente, e lo hanno chiuso in un bagno. In pochi minuti sono riusciti a scardinare una cassetta di sicurezza e a portare via una somma che dovrebbe aggirarsi sui 25mila euro. Conteggi più precisi sono in corso da parte del personale della banca. Si tratterebbe di almeno due uomini di nazionalità italiana.

Sul posto è scattato immediatamente l’allarme, con il dipendente che non ha riportato ferite ma solo tanto spavento, ma che è riuscito ad allertare il 112. Intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Potenza, ai comandi del Maggiore Alberto Calabria, e i militari del Nucleo Investigativo di Potenza.

I Carabinieri stanno spulciando tra tutte le telecamere di sorveglianza presenti sul territorio e sono in possesso di alcuni elementi utili ai fini dell’identificazione dell’auto e successivamente dei malviventi. Diverse le persone del posto sentite per raccogliere elementi utili alle indagini.

Claudio Buono