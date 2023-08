L’avventura dei titesi Carmine e Maria Carmela. “Coast to coast” a piedi con il cane da Nova Siri a Maratea

E’ iniziata il 7 agosto l’avventura di due ragazzi lucani, di Tito, Carmine Salera e Maria Carmela Gatta, che hanno deciso di percorrere la Basilicata coast to coast a piedi e in compagnia del loro Collie Lady. Il 7 agosto sono partiti da Nova Siri e tra giovedì e venerdi concluderanno questa loro avventura con l’arrivo a Maratea, attraversando strade e valli lucane pernottando in tenda allestita al momento. Davvero una bella avventura per Carmine e Maria Carmela che tra paesaggi, piccoli centri, zone rurali, monti e mari, arricchiranno il loro bagaglio di trekker lucani.

redazione