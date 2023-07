Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata questa mattina, alle ore 10:20, in provincia di Salerno e di Potenza. E’ stata ben avvertita dalle popolazioni, con epicentro a Laviano, nel salernitano. Tra i comuni epicentro, sempre in Campania, anche Valva, Colliano, Calabritto e altri. Per il Potentino, è stata registrata a Castelgrande, Pescopagano, Muro Lucano, Rapone, e Bella.

Non si registrano danni a cose o persone.

Claudio Buono