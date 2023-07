Post Nebula Phoebus, dal tramonto all’alba. A Tito sabato 29 luglio una maratona musicale al Parco Benessere

Una maratona musicale, dal tramonto all’alba, sabato 29 luglio presso il Parco Benessere

Una festa comunitaria che vedrà coinvolti numerosi artisti musicali titesi: Threesome, Raffaella Volini, Dino Caterino, Giuseppe Mancinelli, Dario Lorusso, Tommaso Castronuovo, Andrea Di Lascio, Roberto Laurino, Ornella Sabia, Valerio Santarsiero, Donato Gerardi, Alice Muro, Davide Gentile, Arcangelo Benedetto, Salvatore Pace, Vito Laurino e Chiara D’Auria. Si partirà alle ore 19 e si proseguirà tutta la notte con tanta musica e divertimento. Non mancherà anche uno spazio di animazione per bambini presso i campetti del Parco Benessere, dove si svolgerà anche un torneo notturno di pallavolo. Una grande festa per ritornare a stare insieme dopo gli ultimi anni di pandemia perché, come dice il motto della Città di Tito, nonché titolo dell’iniziativa, “dopo le nuvole, il sereno”!