“Sacro minore”, a Satriano di Lucania il 30 luglio lo spettacolo e reading del paesologo Franco Arminio

Domenica 30 luglio lo spettacolo – reading dello scrittore. Fra letture, poesie, sguardi diversi sulla realtà

Franco Arminio e il suo modo originale di portare in giro la poesia arrivano nel paese dei murales. Il paesologo e poeta di fama nazionale, domenica 30 luglio, presenterà al pubblico satrianese il suo “Sacro minore” (Einaudi 2023). Un libro di brevi poesie che sono quasi prose, quasi aforismi, fatto di frammenti espressivi in cui la parola, immergendosi nella percezione sensoriale della realtà, raggiunge un grado estremo di asciuttezza ed epurazione formale. L’appuntamento è per le ore 21:30 presso l’Anfiteatro Porticelle.

Non sarà propriamente un reading, anche se Arminio leggerà versi dai suoi libri e in particolare da Sacro minore. Non sarà uno spettacolo teatrale, né un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme. La sua si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa, dove c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare. Sono incontri in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile.

L’evento fa parte del cartellone “Estate satrianese 2023”, promosso dal Comune di Satriano di Lucania. L’ingresso è libero e gratuito.