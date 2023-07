Comikissimi, a Campomaggiore il 28 e 29 luglio il festival del cabaret ideato e condotto dal trio La Ricotta

Il 28 e 29 Luglio prossimi, nella meravigliosa cornice dei ruderi di Campomaggiore vecchio, due giorni all’insegna della comicità con la II edizione di Comikissimi, Festival del cabaret, cortometraggio comico e del libro. La manifestazione è ideata e condotta dal trio La Ricotta. Ingresso gratuito

Il 28 e 29 Luglio prossimi, nella meravigliosa cornice dei ruderi di Campomaggiore vecchio, Città dell’Utopia, due giorni all’insegna della comicità con la II edizione di Comikissimi, Festival del cabaret, cortometraggio comico e del libro. La manifestazione è ideata e condotta dal trio La Ricotta con l’intento di lasciare un segno dei suoi trentasei anni di attività e di creare un contesto dove comici provenienti da tutta Italia, possano incontrarsi, confrontarsi e potersi esprimere. La direzione artistica è affidata la giornalista Domenico Palattella, curatore della sezione dedicata ai cortometraggi e ai libri. La kermesse promette svago e divertimento, grazie anche alla conduzione e alle incursioni dei mattatori Mario Ierace, Tonino e Peppino Centola. La serata di venerdi 28 è dedicata ai libri e ai corti comici: cinque le pellicole in gara di altrettanti registi di cui quattro italiani e uno italo australiano con un pre festival, alle ore 19, che sarà dedicato all’omaggio a Walter Chiari con la presentazione del libro fuori concorso di Palattella, “Walter Chiari 100 e …lode” (Dellisanti editore).

Alle 21 si entrerà nel vivo del programma con la premiazione dell’opera vincitrice della sezione “Miglior saggio cinematografico” e la proiezione dei cinque cortometraggi in gara. Ospite della serata il comico pugliese Tommy Terrafino, noto al pubblico per la partecipazione alla trasmissione televisiva Made in Sud. Sabato 29 il festival inizia con una master class sulla comicità e, dalle 21, otto comici in gara si alterneranno sul palco per mettersi in gioco e regalare qualche ora di ilarità e spensieratezza al pubblico. Presiederà la giuria Pino Quartana. Ospite della serata l’attrice Lia Trivisani, vocal coach di Vanessa Scalera nell’interpretazione del personaggio televisivo di Imma Tataranni. Per la seconda serata, a disposizione un autobus per raggiungere Campomaggiore vecchio. Il Bus Tour Festival partirà alle 17:00 da Pignola e alle 17:30 da Potenza, Piazza Zara. Prenotazione posti al numero 389 4441107.

La realizzazione della due giorni si deve alla fabbrica del Teatro con il patrocinio del Comune e della pro loco di Campomaggiore. L’ingresso è gratuito. Informazioni e curiosità sulla pagina Facebook La Ricotta- Pagina ufficiale e Sono Comikissimi o ai contatti comikissimifestival@gmail.com e 340 9572005.