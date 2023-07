“Viaggio nell’Italia che legge” ha fatto tappa a Bella

In diretta sui canali del Forum del Libro è stata trasmessa una nuova puntata del progetto “Viaggio nell’Italia che legge”, realizzato in collaborazione con il Cepell – Centro per il libro e per la lettura. Protagonista della puntata la Biblioteca Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Bella, scuola polo regionale per per la formazione sulle biblioteche scolastiche, con Maurizio Caminito, Presidente Forum del Libro. Lorenzo Rispoli, Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Bella, Angela Carlucci, Assessora alla cultura, Mario Priore, responsabile della biblioteca scolastica e referente regionale della formazione sulla lettura , Tina Barbera e Cinzia D’Agostino, docenti e componenti commissione biblioteca. Erano presenti in biblioteca Vito Leone, già assessore e animatore culturale, Tonino Tarantino, maestro e scrittore, Clementina Grieco, maestra in pensione che per due giorni a settimana assicura il funzionamento della biblioteca, Carmelina Grieco, e le docenti Leone Rosanna, Patrizia Di Senso, Antonietta Sansone, Patrizia Carlucci, Lucia Bove. Lucia Di Gennaro che danno vita alla promozione della lettura nelle loro classi e nel territorio.

Per un’ora, in diretta sulla pagina Facebook del Forum del libro e in differita sul canale Youtube, sempre del Centro del libro, gli intervenuti hanno raccontato la passione con la quale da oltre venti anni la scuola di Bella porta avanti la promozione della lettura. E i numeri di quest’anno: 445 classi e sezioni coinvolti nel Torneo del libro, 7453 studenti dai tre ai 18 anni, 514 docenti in una rete con quattro scuole partner, presenti in 20 comuni della Basilicata , con 40 docenti referenti, sono la migliore dimostrazione di questa rete che cresce. Con slide e foto, Mario Priore, anima della biblioteca, ha raccontato il lavoro portato avanti in questi anni ed in particolare la formazione dei docenti che si occupano delle biblioteche scolastiche in Basilicata con un corso di formazione di tre moduli che ha coinvolto, da febbraio a maggio di quest’anno, 200 docenti delle scuole lucane.

Le docenti di scuola primaria Tina Barbera e Cinzia D’agostino hanno, subito dopo, presentato il lavoro di promozione della lettura che hanno portato avanti negli ultimi due anni nelle loro classi. Nonostante le difficoltà logistiche della scuola di San Cataldo che opera in una sede provvisoria, Tina ha commentato le foto dei davanzali delle finestre delle aule e dei corridoi che sono diventati scaffali colorati con libri che raccontano storie. Cinzia D’Agostino ha illustrato con slides il lavoro appassionato di ricerca dei suoi piccoli di quinta che, partendo dal libro in gara al Torneo di Lettura di Sandro Natalini e Papik Genovesi “Per un pugno di ghiande”, Editoriale Scienze, hanno scoperto le piante e gli animali “invasori” che, a causa dell’inquinamento provocato dall’uomo, distruggono le specie autoctone. L’assessora alla cultura del Comune di Bella, Angela Carlucci, si è impegnata a reperire fondi per assicurare alla biblioteca la presenza continua di personale qualificato in biblioteca, affinché il lavoro portato avanti in questi anni possa continuare e la lettura , sempre di più, diventi “promessa di futuro” per le giovani generazioni.

Mario Coviello