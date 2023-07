Nuoti, ai Mondiali in Giappone è ancora uno straordinario Acerenza. Bronzo nella 5 km

E’ ancora straordinario il nuotatore lucano Domenico Acerenza, di Sasso di Castalda, che in Giappone nei Mondiali di Nuoto ha ottenuto la medaglia di bronzo nella 5 km di fondo. Una straordinaria prestazione quella del nuotatore sassese, arrivato al traguardo alle spalle di Gregorio Paltrinieri – argento – e Florian Wellbrock, il tedesco che si è messo l’oro al collo vincendo la 5 km e bissando dopo la vittoria nella gara dei 10 km. La gara si è svolta a Momochi Beach, Fukuoka. Un riscatto per Domenico Acerenza, dopo che non era riuscito nella 10 km a salire sul podio.

Claudio Buono