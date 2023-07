Esulta il governatore lucano Vito Bardi: “Istat certifica Basilicata regione con inflazione più bassa d’Italia”

“La Basilicata è anche questo mese la regione meno cara d’Italia. In Basilicata l’inflazione continua a scendere, è calata da maggio a giugno e in maniera netta. Le azioni di contenimento dei costi dell’energia che abbiamo messo in campo continuano ad incidere positivamente sui bilanci delle famiglie lucane, dando respiro soprattutto alle fasce meno abbienti. Andremo avanti. Questa strategia continuerà con altre scelte, sempre nell’interesse delle famiglie lucane”.

Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.