“Risveglia la Città!”, finanziato al Comune di Tito un progetto per rafforzare inclusione e protagonismo delle persone con disabilità

Finanziato al Comune di Tito dalla Regione per 50mila euro per l’Ambito Marmo Platano Melandro. Tra gli obiettivi, quello di rendere fruibili i locali dell’Ex Baby Parking, per farlo diventare punto di riferimento delle attività di inclusione

Miglioramento dell’offerta socio-culturale, protagonismo delle persone con disabilità, valorizzazione delle attività presenti e l’esplorazione come esperienza educativa e sociale, per favorire sempre di più la coesione e stimolare lo sviluppo territoriale e la crescita. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto “Risveglia la Città!”, che verrà realizzato dal Comune di Tito. Ad annunciarlo ieri il sindaco di Tito Graziano Scavone, nel corso della manifestazione “Inclusive Day”, giunta alla seconda edizione, svoltasi in via San Vito.

“Un modo per crescere e offrire esperienze sempre più significative, in particolar modo includendo la popolazione disabile”, ha commentato il sindaco di Tito, che ha aggiunto: “con questo progetto miriamo a rafforzare le azioni di promozione della cultura di inclusione nella nostra comunità. Un percorso che chiama ad un ruolo significativo tutti i protagonisti attivi della società e che ha avuto un maggior impulso anche grazie al lavoro portato avanti dal nostro Disability Manager Gerardo Laurenzana. Le istituzioni, i cittadini e gli operatori sociali devono essere legati da un obiettivo comune: costruire un modello di comunità aperta, accessibile, giusta. La costituzione della nuova Associazione Bolle di Sapone è la dimostrazione che si può fare fronte comune convogliando esperienze e partecipazione. Riqualificheremo uno spazio degradato per restituirgli una funzione sociale delicata e importantissima”.

L’obiettivo è quello di rendere fruibile i locali dell’Ex Baby Parking, rendendo tale luogo punto di riferimento delle attività di inclusione che si decideranno di mettere in campo. Si lavorerà, dunque, alla rigenerazione di questo spazio come spazio comunitario di riflessione e azione per lo sviluppo di proposte socio-educative di senso. L’obiettivo è la nascita di una comunità inclusiva, consapevole del proprio ruolo, delle responsabilità, del ruolo di cittadinanza, capace di coinvolgere e stimolare il protagonismo delle persone disabili nella vita sociale e culturale cittadina, con la creazione di uno spazio pubblico in cui essere ascoltati e non essere fruitori e fruitrici passivi, sviluppare spirito di iniziativa e autonomia, online e on life. Risveglia la città! vuole offrire ai destinatari un luogo in cui dire la propria ed essere ascoltati attivamente.

Il progetto si svilupperà su sei azioni specifiche: mappatura degli spazi, rigenerazione dell’ex baby parking, creazione di una rete e creazione di spazi di autonomia, di iniziativa e sperimentazione, oltre che di esplorazione creativa, monitoraggio e valutazione e creazione di una apposita comunicazione per divulgare materiale informativo. Il progetto è stato finanziato al Comune di Tito per l’ambito del Marmo Platano Melandro dalla Regione Basilicata, nel “Riparto delle risorse afferenti il fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con un importo di circa 50mila euro.