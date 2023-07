Centro estivo e lamentele dell’associazione ‘La Rete’, la risposta del Comune di Picerno: “Mai ricevuto comunicazioni, siamo sempre disponibili”

A seguito della lettera pubblicata nei giorni scorsi, a firma di Antonio Marrese, presidente dell’associazione La Rete di Picerno (disponibile qui) che lamentava alcuni disservizi relativamente al centro estivo in corso, è intervenuto oggi il Comune di Picerno, che tramite una nota ha fatto alcuni chiarimenti e spiegato di non aver mai ricevuto comunicazioni ufficiali. Eccola di seguito integralmente.

In riferimento alla lettera aperta pubblicata dal signor Marrese Antonio in data 6 luglio 2023 tramite medesimo mezzo comunicativo l’amministrazione rende noto che relativamente alle richieste che il signor Marrese Antonio afferma di aver inoltrato in data 25/06/2023 e 30/06/2023 non sono indicati i numeri di protocollo in entrata dell’ente. I numeri di protocollo che il signor Marrese indica (PROT.N° 23-11 e PROT. N° 23-12) sono numeri interni, apposti dall’associazione stessa, analoghi a quello apposto sulla lettera aperta. Ad oggi nessuna comunicazione ufficiale, né per le vie brevi, è arrivata a questo ente. Si lamenta una mancata risposta a richieste ufficiali che tali non sono, perché mai pervenute. Si chiede una riunione con i genitori dei bambini che hanno iscritto i propri figli al centro estivo, al fine di testimoniare la disponibilità di questo ente ad accogliere qualsiasi richiesta e a programmare le attività da tenersi sino alla fine del centro, secondo le attuali possibilità e con la medesima disponibilità riservata indistintamente a tutte le associazioni e per dimostrare, documenti alla mano, che ad oggi nessuna richiesta è pervenuta, né è stata effettuata per le vie brevi agli amministratori. In relazione all’area pic-nic di Monte Li Foj, l’amministrazione è già intervenuta all’inizio della stagione estiva per la manutenzione della stessa, purtroppo oggetto di nuovi atti vandalici. È in atto l’azione amministrativa finalizzata al ripristino dell’area pic-nic, con l’auspicio che il senso civico di ognuno di noi possa orientarsi alla cura del bene pubblico e alla salvaguardia dello stesso.