Potenza, si è costituito il “Comitato per gli Sport del Territorio”

Si è costituito a Potenza il Comitato per gli Sport del Territorio, con la partecipazione dei rappresentanti di Scherma, Boxe, Arrampicata sportiva, Kickboxing, Tennistavolo

Muaythai, Shootboxe ed MMA. Il Comitato è liberamente aperto a tutti i rappresentanti degli sport potentini e lucani che ne vogliano far parte. La finalità è sensibilizzare cittadini e istituzioni sull’importanza di tutti gli sport, soprattutto quelli con poco conosciuti, a Potenza e in Basilicata. Anche se molti non lo sanno, molte discipline sportive meno blasonate sono l’orgoglio della città capoluogo, alla quale hanno regalato, negli anni, un numero di eccellenze superiore alla media: atleti di livello olimpico, atleti di pregio nazionale e mondiale, pionieri dello sport e della cultura sportiva. La stessa struttura urbanistica e la vita sociale potentina sono state da sempre impreziosite di numerosi e grandi complessi sportivi, spesso all’avanguardia, sia pubblici che privati. Ciò si è tradotto in una benefica e continua affluenza di utenti di tutte le età dalla provincia verso il capoluogo, con i conseguenti vantaggi economici, nonché in una variegata esperienza formativa, ricreativa e sociale per tutti i giovani, che aiuta Potenza a competere, sulla qualità della vita, con centri urbani ben più importanti. Oggi, però, molti di questi sport a Potenza versano in condizioni disastrose, per una mancanza di programmazione e di interventi di ampio respiro che dura da molti anni. Ciò rischia di intaccare il patrimonio non solo sportivo, ma anche sociale ed economico e queste attività hanno da sempre donato a tutti i Lucani e ai Potentini in particolare. Inoltre, il loro abbandono in strutture obsolete e disagevoli (quando non addirittura precarie) rischia di comprometterne la stessa esistenza, per mancanza di attrattività verso i giovani campioni di domani.

Prendiamo atto, però, che una luce sembra illuminare lo scoraggiante panorama, dal momento che nel parco di Montereale (tradizionale sede, peraltro, da sempre di molti degli sport fulcro di questo comitato che hanno fatto la storia sportiva della città), il Comune ha deciso di demolire e ricostruire il Palazzetto dello Sport “Ex CONI” per farne, appunto, una palestra multidisciplinare moderna ed efficiente dedicata esclusivamente agli sport minori. Abbiamo costituito il Comitato per collaborare con tutti coloro che stanno rendendo possibile la realizzazione di questo sogno, il CONI regionale (nella persona del Presidente Dott. Desiderio), il Comune (con l’Assessorato allo Sport) e chiunque voglia portare contributi e idee per far tornare gli sport del territorio a essere protagonisti della vita culturale e sportiva del capoluogo anche per la prossima generazione.