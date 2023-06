Avigliano, barbagianni resta incastrato in un guard rail. Messo in salvo dai volontari

Un grosso barbagianni è stato ritrovato questa mattina incastrato in un guard rail con una zampina rotta ad Avigliano. A notare la presenza dell’animale bloccato e in difficoltà un cittadino, che prontamente si è attivato per aiutare l’animale e prestare le cure del caso. Sul posto è giunta la Polizia Locale di Avigliano, che dopo averlo liberato, lo ha trasferito in un apposito centro a Policoro, per ricevere le cure del caso. L’animale sta bene e si spera presto possa tornare a volare.

Claudio Buono