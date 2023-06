Emergenza cinghiali in Basilicata, la Regione apre la procedura telematica per l’affidamento dei servizi integrati

“È aperta la procedura telematica per l’affidamento della fornitura di servizi integrati per la gestione dell’emergenza causata dall’eccessivo numero della popolazione della specie cinghiale. Una notizia che do con immensa soddisfazione perché risultato di un lavoro importante degli uffici della direzione politiche agricole che va ad intervenire su un problema ormai diventato emergenza in Basilicata e non solo. È evidente che tra gli obiettivi prioritari dei piani di gestione della popolazione del cinghiale sul territorio regionale, nonché del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), vi sono la gestione e il controllo della specie Cinghiale (Sus scrofa) al fine di tutelare le produzioni agricole, ridurre i sinistri stradali ed attenuare il rischio di introdurre la Peste Suina Africana (PSA) nel territorio della Regione Basilicata. L’importo del bando è di 3 milioni di euro e la scadenza è il 07/08/2023 entro le 12:00. La gestione della procedura di gara è in capo alla Direzione Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA.RB), che ringrazio moltissimo per il lavoro che ha fatto e che farà”.

Così in una nota l’assessore alle politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata, Alessandro Galella.

Il link per tutte le informazioni e la procedura è disponibile cliccando qui.