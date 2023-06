Potenza, dal 24 giugno al 9 luglio il Trofeo Tennis Kinder + Sport

Il Trofeo Tennis FIT Kinder+Sport è una manifestazione che conta circa 100 tappe su tutto il territorio italiano, da Aosta a Catania, e vede la partecipazione di migliaia di ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni. Nasce come circuito di gare coordinato dall’ex campionessa azzurra Rita Grande in collaborazione con Kinder+Sport e, grazie al grande interesse suscitato nel mondo delle competizioni giovanili, viene inserito dalla Federazione Italiana Tennis nel proprio programma tecnico con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura del movimento diffondendo valori di crescita personale, educazione e socialità.

Al Trofeo Tennis, che si conclude con il Master Nazionale al Foro Italico di Roma destinato a vincitori e finalisti di ciascuna tappa, i giovani tennisti hanno la possibilità di incontrare i fuoriclasse della terra rossa. La tappa potentina è organizzata dal T.C. Gingles Potenza guidato dal Maestro Nazionale Giovanni Ostuni. Si tratta dell’unica tappa in regione e si svolgerà presso l’impianto sportivo del Comitato Regionale F.I.T. Basilicata, sito in Via Racioppi a Potenza, dall’24 giugno al 02 luglio (9, 10, 11 e 12 anni) e dal 01 al 09 luglio (13, 14, 15 e 16 anni).

Dichiarazione del tecnico Ostuni: “Per il T.C. Gingles la manifestazione internazionale Kinder+Sport è un appuntamento ormai consolidato: questo, infatti, è il quindicesimo anno che lo organizziamo. Per noi è un vero onore poter offrire alla città di Potenza una settimana di sport dove atleti di pari età si confrontano in un percorso di crescita sia sportiva che personale. È un’azione sportiva e sociale molto importante, sviluppare il settore giovanile, soprattutto dopo un periodo così delicato e particolare causato dalla pandemia”.

Per ulteriori info, www.tennistrophy.it