Il gatto e la volpe e Mediterranea. Stasera doppio concerto a Pignola per la “Festa della Musica”

Un doppio concerto – con un duo e un quartetto d’eccezione – per l’appuntamento di oggi, mercoledì 21 giugno, firmato CortoCircuito Festival edizione 2023, in occasione della Festa della Musica che celebra il solstizio d’estate in oltre 120 nazioni in tutto il mondo. Due performance di alto profilo, nell’incantevole cornice della Dimora Giorni di Pignola. Si comincia alle ore 19,30 con “Il gatto e la volpe” dell’eclettico duo di clarinetto e fisarmonica, composto dal perugino Gabriele Mirabassi, tra i migliori clarinettisti del panorama mondiale, e il romagnolo Simone Zanchini, considerato uno dei più originali e innovativi fisarmonicisti della scena internazionale. Virtuosi e musicisti eclettici di indiscussa caratura, capaci di offrire al pubblico uno spettacolo sorprendente, in un mix di musica da camera, improvvisazioni jazz, musica colta e popolare, ritmi sudamericani e profondità swing. Si prosegue alle ore 21,30 con “Mediterranea”, spettacolo messo in scena dal quartetto artistico nato dal sodalizio di Chiara Guerra (danza e palmas), Corrado Ponchiroli (voce, danza e cajon), Matteo Ferrari (flauto) e dal Maestro modenese Andrea Candeli (chitarra), quest’ultimo ideatore e coordinatore del progetto teso ad accompagnare gli spettatori in un emozionante itinerario musicale nell’Andalusia gitana attraverso la musica, il ballo e il ritmo flamenco, ma anche le canzoni e le composizioni poetiche di Federico Garcia Lorca. Ingresso 20 euro per entrambi i concerti e l’aperitivo.

Per info e prenotazioni è possibile chiamare lo 0971.23024 oppure il 379.2742132 o il 342.0124084.