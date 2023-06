“Un sacco di solidarietà”, Baragiano oltre mille chili di cibo raccolti per la 12^ edizione dell’iniziativa solidale

Si è tenuta nella giornata di sabato 17 giugno a Baragiano la XII edizione dell’iniziativa “Un sacco di solidarietà”, la raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà. La Santa messa officiata dal vicario episcopale don Antonio Savone ha impreziosito una giornata all’insegna della prossimità e del sentimento di aiuto che unisce e compatta la comunità di Baragiano. Nella medesima occasione è stata inaugurata la mostra fotografica “Uno scatto di solidarietà” visitabile presso il salone parrocchiale fino alla prossima domenica. Il bilancio della giornata, con 1024 kg di cibo raccolti, è positivo e di buon auspicio per il futuro. “Ringrazio il parroco don José, la Caritas parrocchiale, tutta la comunità baragianese per aver accolto con grande generosità la dodicesima edizione del sacco di solidarietà e ovviamente chi ha contribuito a diffondere il sentimento della condivisione”, è il commento del direttore di Caritas diocesana di Potenza – Muro L – Marsico N, Marina Buoncristiano. “Spesso – ha aggiunto – la povertà è vissuta con grandissima dignità e viene nascosta, ma è più vicina di quanto si possa immaginare. È fondamentale, dunque, sensibilizzare tutti coloro che possono compiere un atto concreto. Ogni Kg di cibo raccolto rappresenta un sorriso per chi vive una situazione di difficoltà”, ha concluso il direttore Buoncristiano.

(foto Andrea Mattiacci)