Premio letterario internazionale dedicato a San Gerardo Maiella. Il 17 giugno appuntamento a Muro Lucano: oltre 132 componimenti realizzati

Anche quest’anno Muro Lucano sarà teatro della premiazione dei vincitori del Concorso “Premio internazionale di poesia e narrativa San Gerardo Maiella”, presso lo storico e affrescato Salone della “Società Operaia”, piazza in Piazza Umberto I°. Appuntamento sabato 17 giugno alle ore 17:30 per l’edizione 2023 del concorso ideato ed organizzato dall’Unitre di Muro Lucano presieduta da Milena Nigro, che negli anni acquisisce sempre più valore, importanza e si arricchisce di partecipanti. Il Premio è dedicato al Santo Patrono della Basilicata, nato a Muro Lucano in una umile casetta dell’antico rione Pianello, e universalmente riconosciuto dalla Chiesa “Protettore delle mamme gestanti e dei bambini”. Dall’Italia all’Europa, fino ai Paesi d’Oltreoceano sorgono chiese, case di cura e scuole che portano il nome del Santo lucano.

A condurre la serata le giornaliste Emanuela Calabrese di Cronache Lucane e Virginia Cortese della Gazzetta del Mezzogiorno. È previsto un intervallo musicale a cura del professor Salvatore Cella. Le poesie saranno declamate dal dottor Vito Oliveto. I saluti saranno affidati al sindaco Giovanni Setaro. Come ogni anno le opere vengono raccolte in una ricca antologia, che di volta in volta è dedicata ad un episodio o una emozione legata al Santo Patrono della Basilicata, anche se i componimenti sono a tema libero. L’evento riceve quest’anno il patrocinio di: Regione Basilicata – Città di Muro Lucano – Associazione FIDAS di Muro Lucano – Società Operaia di Mutuo Soccorso di Muro Lucano.

Illustre il parterre della Giuria che, in forma anonima e scevra da condizionamenti, ha valutato e premiato, i migliori scritti, e che quest’anno è così composta: per la Poesia in lingua italiana e in vernacolo, la Prof.ssa Patrizia Del Puente, docente di Glottologia e Linguistica presso l’Università degli Studi della Basilicata, Responsabile del Progetto A.L.Ba. (Atlante Linguistico della Basilicata) e del Centro Internazionale di Dialettologia; Il Professor Gianni Antonio Palumbo, già Professore e Ricercatore in Letteratura Italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, nonché autore di numerosi contributi di critica letteraria e Domenico Faniello, poeta e promotore letterario.

Per la Sezione Narrativa, il Prof. Giuseppe Autunno, già dirigente scolastico e cultore della materia, la Prof.ssa Maria Antonietta Lordi, docente di materie umanistiche, la Profssa Maura Picinich, scrittrice per bambini , critico letterario e traduttrice presso Centro Studi A. Alberti. La Giuria inoltre assegna Premi Speciali ad autori che hanno realizzato opere di particolare interesse: Premio della Critica, Premio “Città di Muro Lucano”, Premio “Fidas- donatori di sangue”, Premio “Unitre di Muro Lucano”, Premio “Società Operaia di Mutuo Soccorso”, e poi i personaggi che hanno reso Muro Lucano illustre, Premio “Prof. Vincenzo Lordi”, Premio “Enzo Petraccone”, Premio “Ron Galella”, Premio “On. Salvatore Pagliuca”, Premio “Joseph Stella”

e il Premio “Suor Maura Gerli”.

Quest’anno sono giunti ben 132 componimenti dalle rispettive regioni: Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Lazio, Marche, Abruzzo, Lombardia, Veneto e Sicilia, a dimostrazione del fatto che il Concorso raccoglie interesse su tutto il territorio nazionale, da nord a sud. Negli anni precedenti non sono mancate persino opere giunte da Paesi esteri. Il nome del Concorso viaggia ormai su panorami importanti, vuoi per l’impegno che l’Unitre di Muro Lucano, organizzatrice del Premio, profonde ogni anno nella sua preparazione e per l’eccellenza dei premi consegnati, vuoi per la figura del Santo Gerardo Maiella, universalmente conosciuta e amata. In occasione del Premio, la città di Muro Lucano diviene il centro della cultura con l’arrivo di scrittori e poeti, spesso accompagnati dalle famiglie, che scoprono o riscoprono il paese, la sua antica storia e le sue bellezze.