In Basilicata 307 persone arrestate in un anno dai Carabinieri, 48 per violenze di genere. Oltre 3600 quelle denunciate

In un anno in Basilicata i carabinieri hanno arrestato 307 persone di cui 193 in flagranza di reato e 114 su disposizione dell’autorità giudiziaria. I dati sono stati illustrati dal comandante della Legione Basilicata, il generale di brigata Raffaele Covetti, durante la celebrazione dell’anniversario della fondazione dell’Arma che si è tenuta nella caserma Lucania a Potenza. Proseguendo l’elenco, le persone denunciate sono state 3612. Sequestrati circa 60 chilogrammi di sostanze stupefacenti, del valore di 287.965 euro, e cinque immobili nella disponibilità di sodalizi specializzati nel traffico di droga.

Nel dettaglio dell’attività operativa, in materia di violenza di genere, 48 persone sono state arrestate e 255 denunciate (161 per maltrattamenti in famiglia, 19 per violenza sessuale e 97 per atti persecutori). I militari del Noe, del Nas, della tutela del patrimonio e della tutela del lavoro hanno controllato oltre 1.700 tra strutture sanitarie, pubblici esercizi, allevamenti, siti di bonifica, musei, aree archeologiche. Sono state eseguite oltre 500 ispezioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con 283 persone denunciate di cui 23 per caporalato. I carabinieri dei gruppi forestali, inoltre, hanno eseguito oltre 55.000 controlli, accertando circa 2.000 illeciti amministrativi, arrestando quattro persone e denunciandone a piede libero 608, con 109 sequestri.

Fonte: Il Quotidiano del Sud