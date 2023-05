A Potenza una panchina per sensibilizzare e informare sul diabete giovanile. Domani l’inaugurazione

Domani 17 maggio, l’Associazione di Genitori e di Giovani Diabetici della Basilicata compirà 5 anni. In occasione di questa ricorrenza, l’amministrazione comunale di Potenza ha deciso di donare una panca all’associazione e alla comunità, un modo originale per condividere e festeggiare insieme questo compleanno. L’inaugurazione si terrà alla presenza del Sindaco Mario Guarente, grazie alla disponibilità dell’assessore alle Pari Opportunità – Politiche Giovanili – Attività Produttive – Politiche per l’Infanzia, Vittoria Rotunno e l’assessore all’Ambiente – Energia – Campagne, Maddalena Fazzari. È previsto anche un intervento di AGGD Basilicata, con la Presidente Angela Possidente.

“È un gesto molto importante volto a sensibilizzare e informare sul diabete giovanile, una patologia che come vogliamo ricordare sempre, colpisce bambini e ragazzi in età infantile e adolescenziale. Già in altre occasioni l’amministrazione comunale del capoluogo ha dimostrato interesse e sensibilità verso le iniziative che l’associazione mette in campo, auspichiamo quindi una grande partecipazione anche di soci, cittadini e semplici curiosi”, ha affermato Angela Possidente.

L’appuntamento è alle ore 18 presso la Villa di Santa Maria, a Potenza.