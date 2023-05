A Muro Lucano dopo 7 mesi. Davide Calabrese rientra nella sua comunità: l’impresa in sella alla sua bici fino a Medjugorje

Impresa del tutto completata per Davide Calabrese, il 30enne di Muro Lucano che l’altro giorno è arrivato nella sua città, dopo che in precedenza è riuscito a raggiungere in bici Medjugorje in Bosnia Erzegovina dopo un viaggio lungo 177 giorni e 2756 chilometri macinati a bordo di due ruote. Dopo l’arrivo dell’11 aprile a Medjugorje, il rientro verso Muro Lucano, questa volta anche con l’ausilio di altri mezzi. Partito da Muro Lucano, ha attraversato tutta l’Italia, Slovenia, Istria, Croazia e Bosnia Erzegovina. E’ stata una impresa rischiosa, molto impegnativa, e Davide ci ha messo tutto il suo coraggio e la determinazione. Per lui tappe a San Michele Arcangelo in Puglia, San Giovanni Rotondo, San Francesco D’Assisi, con una prima pausa nella zona di Roma, poi il riposo in un eco villaggio in Toscana. Davide durante questa sua iniziativa, si è anche fermato per lavorare: per un periodo ha lavorato da un pastore in Toscana, poi anche a Biella. Stop necessari durante l’inverno a causa delle difficoltà nel viaggio. Poi la ripartenza, diverse tappe nel milanese, poi Padova, Trieste e l’uscita dall’Italia. In Croazia, in una notte di brutto tempo, il vento ha distrutto la sua tenda, poi sistemata. La ripartenza e la determinazione, che lo hanno portato quasi stremato a Medjugorje. Qui una decina di giorni di soggiorno, poi ha raggiunto Dubrovnik ed è salito a bordo di un traghetto per raggiungere l’Italia. una volta sul territorio italiano, ha continuato a pedalare sulla sua bici, fino ad arrivare a Muro Lucano dove in piazza don Minzoni ha trovato la sua comunità, i familiari, Padre Thomas Sojan e il sindaco Giovanni Setaro ad accoglierlo. Con lo stesso calore ed emozioni di quell’indimenticabile 16 ottobre – 209 giorni fa – data della partenza verso un’impresa da applausi e portata a termine dopo aver percorso tratti difficoltosi e territori tortuosi.

Claudio Buono