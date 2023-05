Lavoro in Basilicata. Pubblicato il bando per 25 posti di ricercatore sanitario all’IRCCS Crob

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale al via la presentazione delle domande

Al via la presentazione delle domande per i 25 posti di ricercatore sanitario categoria “D” livello “Ds” all’Irccs Crob situato a Rionero in Vulture. Il concorso a tempo determinato è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 05/05/2023. Si tratta di un’opportunità per tanti ragazzi di entrare nel mondo della ricerca scientifica. Il concorso è indetto e sarà espletato ai sensi del Dpcm 21/04/2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli Irccs pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali”, della normativa di cui al Dlgs n. 165/2001, del Dpr 487/94 e Dpr n. 220/2001 per quanto applicabili, del Dpr n. 445/2000. Le assunzioni rientrano nel percorso denominato “Piramide del ricercatore” che prevede un percorso a tempo determinato di 5 anni, rinnovabile di altri 5 dopo valutazione positiva. Per partecipare occorre essere in possesso di una laurea (vecchio ordinamento), magistrale o specialistica (laurea quinquennale) in: medicina e chirurgia; biologia; biotecnologie; scienze biologiche; chimica e tecnologie farmaceutiche o una laurea equipollente ad una di quelle indicate. Gli aspiranti dovranno produrre domanda entro il 4 giugno, secondo lo schema esemplificativo pubblicato insieme al bando scaricabile all’indirizzo www.crob.it, e inviarla tramite posta elettronica certificata all’indirizzo crob@pec.crob.it

La direzione strategica del Crob evidenzia come il concorso in parola rappresenti una concreta occasione per i giovani lucani di entrare nel mondo del lavoro offrendo un contributo fondamentale nell’ambito della ricerca scientifica.

CLICCA QUI PER INFO, BANDO E SCHEMA DI DOMANDA