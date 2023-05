La Basilicata si conferma con il suo splendido mare. Assegnate cinque ‘Bandiere Blu’

Sono in totale 226 le località marine e lacustri che hanno ottenuto la “Bandiera Blu” nel 2023. Di queste, cinque sono in Basilicata, che conserva le stesse dello scorso anno: Maratea, Metaponto, Nova Siri, Marina di Pisticci e Policoro. Anche per questa edizione, quindi, la Basilicata si conferma con il suo splendido mare. Delle bandiere blu si è avuta notizia in mattinata, a Roma, durante un incontro che ha visto l’assegnazione delle stesse da parte della FEE (Foundation for Environmental Education), Ong internazionale per l’educazione alla sostenibilità. L’importante riconoscimento – lo ricordiamo – viene assegnato dal 1987 sulla base di una serie di dati, che sono relativi alla qualità delle acque di balneazione, gestione ambientale, servizi e alla sicurezza delle spiagge, fino ad arrivare all’educazione ambientale.

“Le cinque Bandiere Blu assegnate alla Basilicata dalla Foundation for Environmental Education suggellano il valore e la qualità delle località turistiche della Basilicata. La nostra è una Regione che punta sempre più in alto, grazie a uno sforzo corale da parte di Enti pubblici e privati, con l’obiettivo di consolidare i flussi turistici e rafforzare le occasioni di lavoro. Maratea, Bernalda – Lido di Metaponto, Pisticci, Policoro e Nova Siri sono punte diamante della nostra Basilicata turistica, una meta del Mezzogiorno d’Italia che conserva intatto il suo fascino discreto e che continua a meravigliare”. È questo il commento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi alle cinque Bandiere Blu assegnate alla Basilicata. L’assessore all’Ambiente Cosimo Latronico aggiunge: “La certificazione della qualità delle acque di balneazione dal Tirreno allo Jonio conferma le buone pratiche attuate da tutti per preservare l’ambiente marino. La prossima estate sarà sicuramente contrassegnata da una crescita delle permanenze. La pulizia del mare e i servizi al turista sono gli elementi che contrassegneranno la stagione turistica 2023 in Basilicata e saranno forieri di uno sviluppo sempre più duraturo”.

In Italia, rispetto allo scorso anno, sono state assegnate 16 bandiere blu in più. Una sola non è stata confermata, Cattolica (Emilia Romagna). Le Bandiere Blu delle 226 località italiane riguardano 458 spiagge: l’11% delle spiagge sono state premiate a livello mondiale. Tra questi dati, la Bandiera Blu è stata assegnata anche a 84 approdi turistici.

Claudio Buono