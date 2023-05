A Potenza domenica 7 maggio la festa delle auto storiche

Con il patrocinio del Comune di Potenza, Scuderia delle Aquile e Vintage Motor Club Lucania organizzano, il 7 maggio 2023 in Piazza Mario Pagano, il primo “Auto Radio Raduno di Maggio”. L’evento, ideato dal giornalista Giuseppe Fiorellini, si svolgerà dalle 10 alle 22 e prevede un raduno dinamico di auto storiche collegato a due giochi, uno fotografico e l’atro sul dialetto, pensati per favorire la riscoperta dei luoghi e della cultura della Città di Potenza. Saranno una quarantina le auto d’epoca, selezionate dal presidente del Vintage Motor Club Rocco Amelio, – spiegano gli organizzatori – che stazioneranno in Piazza Prefettura e che, a turno guidate in diretta da Radio Studio Potenza, saranno impegnate lungo le strade cittadine in una caccia al tesoro fotografica. Oltre alle varie Alfa Romeo, Lancia e Fiat potranno essere ammirate: una Ford T del 1925 simbolo della motorizzazione di massa, una Maserati Mistral con motore derivato dalla 250 F campione del mondo di Formula 1 nel 1957 con Juan Manuel Fangio, una Ferrari f355 berlinetta e un’Alfa Romeo RZ (Roadster Zagato) prodotta in 278 esemplari numerati.

Parteciperanno inoltre alla giornata: i motociclisti della Sezione Storica del Corpo dei Vigili Urbani di Salerno con le Moto Guzzi Astore del 1950, il Gruppo “Amici di Francesca” di Giffoni Valle Piana e il Maestro Alfonso Mangone che eseguirà una performance pittorica dal vivo. La seconda prova si svolgerà intorno alle ore 18 e consiste in un gioco di memoria con le parole del dialetto potentino, curato dalla compagnia teatrale ‘La Pretoria’. “Come Comune di Potenza siamo soddisfatti di aver contribuito ad organizzare questa bella giornata che apre il Maggio Potentino – dichiara l’assessore allo Sport Gianmarco Blasi. Sarà una festa di colori e suoni – aggiunge l’assessore- che porterà nel centro storico cittadino la passione che ruota attorno al mondo dei mezzi storici”.