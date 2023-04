La Passione di Cristo, attesa a Vietri di Potenza per la spettacolare rappresentazione tra le più seguite e apprezzate della Basilicata

Il 7 aprile, Venerdì Santo, si inizierà in Piazza del Popolo e si continuerà con la lunga Via Crucis, fino al ponte di Santa Domenica, dove in una location mozzafiato verrà messa in scena la Crocifissione

Una manifestazione che riesce ad “incastonarsi” bene nelle location particolari dove le varie scene si svolgeranno, su un crepuscolo con uno strapiombo di circa cento metri, con la parte vecchia del Paese alle spalle e con un centinaio di figuranti che ogni anno richiamano in paese tantissimi visitatori per la rappresentazione de “La Passione di Cristo”. E’ il biglietto da visita della 45esima edizione della rappresentazione vivente che viene riconosciuta tra le più belle e partecipate della Lucania, tanto che quest’anno, oltre ai tanti visitatori provenienti da Basilicata, Campania e Calabria, arriveranno anche diverse decine di camper che hanno scelto proprio Vietri di Potenza per la Settimana Santa. E’ tutto pronto nella Porta della Lucania per la tanto attesa rappresentazione, molto sentita in paese. La Passione di Cristo è patrocinata dal Comune di Vietri di Potenza ed organizzata dalle associazioni di volontariato Pro Loco e Teatrando. Si tratta di una manifestazione che richiama a raccolta ogni anno l’intera comunità, e con l’avvicinamento, in ogni edizione, di giovani figuranti. Una manifestazione che riesce ad “incastonarsi” bene nelle location particolari dove le varie scene si svolgeranno.

L’iniziativa ha preso il via nella Domenica delle Palme. Continuerà nel Venerdì Santo, 7 aprile, con le tanto attese rappresentazioni che prenderanno il via alle ore 17:30 presso Piazza del Popolo. Nell’ordine, verranno messi in scena il Processo di Gesù davanti a Caifa, la comparsa di Gesù davanti ad Erode, il Processo davanti al procuratore Ponzio Pilato, la Flagellazione e condanna a morte. Poi, sempre da Piazza del Popolo, prenderà il via la storica Via Crucis, che attraverserà le principali vie e vicoli del centro abitato, fino al ponte di collegamento tra il centro abitato e Santa Domenica. Qui, su un crepuscolo e con scenografie uniche e particolari, e nelle vicinanze di uno strapiombo di circa 100 metri, si terrà la scena della Crocifissione, poi il Pianto della Madonna e la Pietà. Seguirà la processione con Cristo Morto e Madonna Addolorata, partendo dalla vicina casa di riposo.

“La storica Via Crucis vivente di Vietri – dichiara il sindaco Christian Giordano – rappresenta una delle rappresentazioni viventi della Passione di Gesù più spettacolari della Basilicata e probabilmente del Sud Italia. Un vero orgoglio per la nostra comunità, sia per la capacità di attrarre visitatori sia per la capacità di coinvolgere giovani e meno giovani in un evento ricco di emozioni e tradizione”.