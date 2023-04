La porta della Basilicata con meno limitazioni. Sul raccordo Sicignano-Potenza a Vietri torna percorribile il viadotto “La Rossa” per circa 1,5 km

Lungo il Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” è stato ultimato, nel rispetto dei tempi previsti, l’intervento di manutenzione sul viadotto ‘La Rossa’, tra il km 15,068 ed il km 15,743, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro, nel territorio di Vietri di Potenza. Si tratta del primo viadotto in territorio lucano, dopo aver percorso o lasciato, in direzione Potenza o Salerno, il viadotto “Platano” che segna il confine tra Basilicata e Campania, tra il comune vietrese e quello di Romagnano al Monte. Le attività – fa sapere Anas – hanno riguardato principalmente il risanamento locale dei pulvini, dei fusti e dei plinti delle pile, oltre che interventi di risanamento e di protezione dell’impalcato e la realizzazione di specifico sistema di raccoglimento dell’acqua di piattaforma. Con la rimozione del cantiere, che prevedeva il restringimento della carreggiata in direzione Sicignano tra il km 16,450 ed il km 15,068, si rende regolarmente percorribile l’intera tratta di circa 1,4 chilometri tra gli svincoli di Vietri di Potenza e Buccino del RA5. La conclusione dell’intervento ha permesso di potenziare l’opera dal punto di vista sia statico che funzionale, incrementando così gli standard di sicurezza e percorribilità dell’intera infrastruttura autostradale.

Infine si segnala che – relativamente alla SS407 “Basentana”, previa ulteriore comunicazione – è fissata per ‘fasi’, entro il prossimo mese di aprile, l’ultimazione di altri due stralci dei lavori di installazione delle nuove barriere spartitraffico lungo l’arteria stradale.

Guarda il video cliccando qui