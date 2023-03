Il Distretto 2120 del Rotary International ha donato 10 notebook all’Università degli studi della Basilicata

Il Distretto 2120 del Rotary International ha donato all’Università degli studi della Basilicata dieci computer notebook, che saranno utilizzati da alcuni degli studenti dell’ateneo. Alla cerimonia di consegna dei dispositivi – che si è svolta a Potenza, mercoledì 29 marzo 2023, nella Sala degli Atti Accademici dell’Ateneo lucano – hanno partecipato il Rettore, Ignazio Marcello Mancini, assieme ad alcuni tra docenti e personale tecnico-amministrativo coinvolti nell’iniziativa e i rappresentanti del Distretto Rotary di Puglia e Basilicata, Onofrio Mario Di Vincenzo (Prorettore Vicario), Nicola Cavallo (Prorettore al Public Engagement), Domenico Filardi (Dirigente Unibas), Nicola Auciello (Governatore 2022/23 Rotary Distretto 2120 Puglia e Basilicata), Giovanni Navazio, (Assistente del Governatore), Vincenzo Metastasio (Coordinatore di Staff), Donato Verrastro (socio), Vito Telesca (socio), Michele Greco (socio), e Nicola Masini (socio). “Ringraziamo il Rotary – ha detto il Prorettore Vicario, Onofrio Mario Di Vincenzo – per la disponibilità e per il costante impegno in favore del territorio e della comunità accademica. Quella di oggi rappresenta una donazione molto importante per i nostri iscritti, che avranno la possibilità di usufruire di computer portatili per le attività didattiche e per altre esigenze ad esse legate, in particolare per coloro che, per difficoltà varie, non possono disporre di questi strumenti di studio”. “E’ un’importante iniziativa di utilizzo efficace dei fondi della Fondazione Rotary a sostegno delle Università del Distretto” ha dichiarato il Governatore del Rotary. La Fondazione Rotary è il braccio operativo del Rotary International che, tramite l’utilizzo dei fondi dell’Agenzia Federale Americana USAID, destinati all’Italia per l’emergenza sanitaria da Covid 19, può oggi agire in favore degli enti formativi italiani.