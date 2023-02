Oggi a Sasso di Castalda al via la rassegna “Scintille” di Compagnia Teatrale Petra. Esordio con “Nel castello di Barbablù”

“Nel castello di Barbablù” di Kuziba teatro, primo dei sei spettacoli previsti, in scena al teatro M. Ventre di Sasso di Castalda il prossimo 8 febbraio alle 18.00

SASSO DI CASTALDA – La Compagnia Teatrale Petra è pronta a dare il via a “Scintille – Rassegna di teatro ragazzi per famiglie”, mercoledì 8 febbraio con il primo dei sei spettacoli previsti. “Nel castello di Barbablù” della compagnia Kuziba teatro inaugurerà la rassegna realizzata grazie al sostegno dei Comuni di Satriano di Lucania e Sasso di Castalda. Con “Nel castello di Barbablù”, grazie all’accurato lavoro di regia di Giancipoli, alle affascinanti scenografie di Soriato e all’originale e ipnotizzante intervento delle proiezioni ad opera di Beatrice Mazzone, viene messo in scena uno spettacolo che fa dell’onirico il punto di forza. La drammatica favola di Perrault viene qui utilizzata come mezzo per far emergere, elaborare ed esorcizzare le proprie paure attraverso un viaggio dove niente è ciò che sembra e tutto diventa fonte di stupore e sussulto. Sul palco Livio Berardi, Rossana Farinati e Annabella Tedone che con sapiente recitazione diventeranno spesso parte integrante e cangiante della scenografia muovendosi nella penombra e dando vita a un dualistico alternarsi di fascino e inquietudine dietro cui si celano le rilevanti tematiche delle incomprese proibizioni, dei tabù, degli ostacoli, della scoperta e della disobbedienza, quella positiva, che conduce verso la libertà e la crescita.

Un castello, un uomo dalla lunga barba blu, una giovane sposa, una sorella, una madre, due fratelli e un labirinto di corridoi, porte e scale tutte da scoprire sono pronti ad accogliere piccoli e grandi spettatori al M. Ventre per un’esperienza davvero imperdibile. Con “Scintille” Petra punta ad accendere i riflettori sull’universo giovanile e a permettere quindi anche ai più piccoli di avvicinarsi al mondo del teatro attraverso spettacoli creati ad hoc e capaci di elaborare tematiche di spicco e di elevata criticità nelle diverse fasi di crescita. Il botteghino aprirà alle 17.30 e l’inizio dello spettacolo è previsto per le 18.00. Solo fino all’8 febbraio sarà ancora possibile acquistare l’abbonamento per tutti e 6 gli spettacoli (dei quali 3 si svolgeranno a Sasso di Castalda e 3 a Satriano di Lucania) al costo di 20 euro a persona al seguente link https://www.compagniateatralepetra.com/scintille, mentre il costo per il singolo biglietto è di 5 euro.